الدبيبة: مؤتمر استقرار ليبيا ليس تنصلا من تعهدات الحكومة

طرابلس- (د ب أ):

رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة بالحضور الوزاري المشارك في مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي ينعقد اليوم الخميس في طرابلس، واصفاً إياه بالمؤتمر الأول من نوعه في ليبيا منذ 10 سنوات.

وأثنى الدبيبة، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، على "الدعم الكبير الذي قدمته الدول الشقيقة والصديقة لليبيا، والذي أسهم في وقف الحرب والخروج باتفاق سياسي رعته الأمم المتحدة وأدى إلى توحيد السلطة التنفيذية".

وقال : "هذا المؤتمر ليس تنصلا من أي تعهدات التزمت بها حكومتنا سابقاً ، بل هو تأكيد على استمرار دعمنا لتنفيذ الانتخابات والمساهمة في توفير الظروف الجيدة لانعقادها وتشجيع كافة الأطراف الليبية على احترام نتائجها. ومن خلال هذا المؤتمر يجب أن نتوجه الشكر للمجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على جهودهم المبذولة من أجل تنظيم الملف العسكري الذي يحتاج لجهود إضافية ودعم دولي، نظراَ لأهميته".

وأضاف الدبيبة أن "لقاءنا اليوم تأكيد على إرادة الليبيين في إنهاء المعاناة، والتزام منا على دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها، والتأكيد أيضاً على أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات صعبة عشناها".

وأشاد الدبيبة بتشكيل حكومته لجنة مختصة بدعم وتنفيذ الانتخابات، مؤكداً متابعتهم ورعايتهم المباشرة لأعمال هذه اللجنة في كل ما يخص الانتخابات القادمة وجهود التوعية بضرورة المشاركة فيها والاعتراف بنتائجها.

وحول الظروف المعيشية في ليبيا بعد الحرب، قال الدبيبة:"لقد عملنا على توحيد المؤسسات وإنهاء الأزمات المعيشية، وقد نجحنا صحبة أشقائنا وأحبابنا في إنهاء الكثير من الأزمات، والسعي لإنهاء أزمات أخرى مثل أزمة انقطاع الكهرباء التي ستنتهي مطلع الصيف القادم، وكذلك توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، وكذلك قمنا برفع العديد من المرتبات تمهيداً لتوحيد جدول المرتبات الذي نتوقع أن نحققه العام القادم تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية".

وتابع الدبيبة: "نحن ندرك أن تلبية احتياجات المواطنين يتطلب تفويض العديد من الصلاحيات للإدارات المحلية وتعزيز قدراتها ممثلة في البلديات، ولقد أحرزنا في هذا الملف العديد من الإنجازات".

واستطرد "إن تحقيق مبدأ المواطنة العدالة أهم مدخل لاستقرار ليبيا ووحدة الليبيين خلف قيادة سياسية مدنية ومنتخبة، وهذا ما ستحققه الانتخابات القادمة" ، مؤكدا أن استقرار ليبيا اليوم هو السبيل الوحيد لتمكين الليبيين من استكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.

وأضاف أن "ما نطلقه اليوم هو تأسيس لاستقرار ليبيا من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية لدعم هذا الاستقرار والتفاهم حول آلية دائمة للتواصل والتنسيق وحسم الملفات العالقة مثل ملف الوجود الأجنبي في ليبيا الذي يؤرق الليبيين كافة ويزعجهم جميعاً".

وحول ملف الهجرة غير الشرعية، قال الدبيبة إن "هذا الملف يؤرقنا، ونريد دعمكم في هذا الشأن".

واختتم الدبيبة قائلاً إن "انعقاد هذا المؤتمر هو رسالة لكل العالم بأن القرار الليبي صار بإرادة ليبية وطنية وبدعم كل الخيرين من كل أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى شراكة استراتيجية طويلة العهد معكم من أجل استقرار حقيقي وفاعل لبلدي وأهله الطيبين".