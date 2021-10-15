هلع وبكاء في صلاة الجمعة.. انفجار يهز مسجدًا بأفغانستان (فيديو وصور)

(وكالات):

في حادث يبدو أنه قد يصبح اعتيادي، شهد مسجد بقندهار خلال صلاة الجمعة، اليوم، حلقة جديدة من سلسلة التفجيرات الدموية التي تستهدف مساجد الشيعة في أثناء صلاة الجمعة.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة جنوبي أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

Local sources in #Kandahar say an explosion took place near the gate of a mosque in the first security district. It is said that the Imam Bargah Mosque belongs to the Shiites.



The number of victims of this #explosion is not yet known. pic.twitter.com/HT9py6oAzO — Middle East Live (@middleeastlive0) October 15, 2021

وأكدت المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة "طالبان"، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيرا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف "تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار قوله إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري خلف 32 قتيلا ونحو 53 جريحا على الأقل.

وأكدت وكالة "فرانس برس" هذه الحصيلة نقلا عن مصادر طبية.

ولفتت وكالة "آسواكا" الأفغانثة إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

ولم يتبن أي جهة بعد الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة وأنه أعلن مسؤوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

واستغل داعش، الوضع الجديد القائم في أفغانستان، من أجل رص صفوفه، لكن حكومة طالبان تعهدت بالتصدي للتنظيم.