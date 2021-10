هلع وبكاء في صلاة الجمعة.. انفجار يهز مسجدًا بأفغانستان (فيديو وصور)

(وكالات):

في حادث يبدو أنه قد يصبح اعتيادي، شهد مسجد بقندهار خلال صلاة الجمعة، اليوم، حلقة جديدة من سلسلة التفجيرات الدموية التي تستهدف مساجد الشيعة في أثناء صلاة الجمعة.

ولقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون جراء الانفجار الذي هز المدينة الواقعة جنوبي أفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام محلية ودولية بأن الانفجار دوى وسط حشد من المصلحين داخل المسجد، مثل ما حصل قبل أسبوع في حسينية أخرى في مدينة خان آباد بولاية قندوز شمال البلاد حيث أودى هجوم مماثل بأرواح 120 شخصا على الأقل حسب بعض التقارير.

Local sources in #Kandahar say an explosion took place near the gate of a mosque in the first security district. It is said that the Imam Bargah Mosque belongs to the Shiites.



The number of victims of this #explosion is not yet known. pic.twitter.com/HT9py6oAzO