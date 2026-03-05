الخارجية السعودية: ندين استهداف تركيا وأذربيجان
كتب : وكالات
وزارة الخارجية السعودية
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.
وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "سلوك إيران السافر تجاه دول المنطقة يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره".
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان. pic.twitter.com/hT0HFVDemu— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 5, 2026