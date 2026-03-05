الخارجية السعودية: ندين استهداف تركيا وأذربيجان

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "سلوك إيران السافر تجاه دول المنطقة يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره".