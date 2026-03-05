إعلان

الخارجية السعودية: ندين استهداف تركيا وأذربيجان

كتب : وكالات

01:20 م 05/03/2026

وزارة الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها وإدانتها بأشد العبارات لمحاولة استهداف إيران للجمهورية التركية وجمهورية أذربيجان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن "سلوك إيران السافر تجاه دول المنطقة يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره".

