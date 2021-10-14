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المركز الثقافي الكوري يحتفل بعيد ميلاد اللغة الكورية

06:10 م الخميس 14 أكتوبر 2021
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القاهرة - مصراوي:

ضمن احتفاله بيوم الهانجول (الأبجدية الكورية)؛ نظم المركز الثقافي الكوري في مصر مجموعة من الأنشطة الثقافية المتنوعة بمشاركة 25 من دارسي اللغة الكورية بمعهد سيجونج.

شارك المدعوون في محاضرة قصيرة حول اختراع الهانجول والسيرة الذاتية للملك سيجونج – مؤسس اللغة الكورية، كما شاركوا في ورشة حول الخط الكوري، وصنع الطوابع الكورية.

وعادة ما يتم الاحتفال بعيد الأبجدية الكورية في 9 أكتوبر من كل عام، وقد تم تحديده كعطلة وطنية في كوريا الجنوبية منذ عام 1970.

ويوافق هذا العام العيد رقم 575 للأبجدية الكورية، الذي أصبحت نظام الكتابة الرسمي في كوريا في عام 1446.

وعلى مدار شهر أكتوبر الحالي، يعتزم المركز الثقافي الكوري تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية لنشر الوعي حول اللغة الكورية ونظامها العلمي الفريد.

وفي كلمته الترحيبية، أكد أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، على أهمية التبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية ودوره الحيوي في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

المركز الثقافي الكوري عيد ميلاد اللغة الكورية معهد سيجون

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