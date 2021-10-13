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أبو الغيط يشيد بدعم هيئات الأمم المتحدة للدول العربية

05:33 م الأربعاء 13 أكتوبر 2021
أبو الغيط يشيد بدعم هيئات الأمم المتحدة للدول العربية

أحمد أبو الغيط

مصر - (أ ش أ)

أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتعاون المثمر والدعم الذي تقدمه هيئات الأمم المتحدة للجامعة العربية، مثمنا الدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا من أجل دعم الدول العربية، خاصة الدول المتأثرة بالنزاعات.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم/الأربعاء/ المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر إيلينا بانوفا، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث قدم التهنئة لها بمناسبة توليها هذا المنصب المهم، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهمتها.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن "بانوفا" أكدت، خلال اللقاء، أهمية المنطقة العربية في عملها، كما أطلعت أبو الغيط، على الأنشطة والبرامج التي تقوم بتنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، بالإضافة إلى البدء في إعداد إطار تعاون للسنوات الخمس القادمة يبدأ عام 2023، وذلك لدعم وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف المصدر أن اللقاء تطرق إلى التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة كهيئة الأمم المتحدة لوضعية المرأة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية وغيرها، حيث أعربت "بانوفا" عن تطلعها لتعزيز مسيرة التنمية والارتقاء بالتعاون في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية بكافة أبعادها.

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الدول العربية الأمم المتحدة أحمد أبو الغيط

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