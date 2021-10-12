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"فيسبوك" تعاقب إيران.. حذف 287 حسابًا مرتبطًا بنظام الملالي

11:24 ص الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
"فيسبوك" تعاقب إيران.. حذف 287 حسابًا مرتبطًا بنظام الملالي

فيسبوك

وكالات:

حذفت شركة "فيسبوك" حسابات مرتبطة بالنظام الإيراني على مِنصتها ومِنصة "انستجرام"، لانتهاكها سياستها في نشر المحتوى.

وقالت الشركة في بيان أمس الاثنين إنها حذفت مجموعة من الحسابات المرتبطة بالحكومة الإيرانية، من بينها 93 حسابًا على مِنصتها و194 على "انستجرام.

وذكرت أن مضمون المحتوى الذي نشرته هذه الحسابات كانت أنباء زائفة عن قضايا جارية في إقليم لرستان الواقع غرب إيران، كما قامت بعض هذه الحسابات بحملات في الأشهر الأخيرة لزيادة الإقبال على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فيما وجّهت أخرى انتقادات للسعودية والولايات المتحدة.

وفي أبريل الماضي، حجبت فيسبوك الصفحة الرسمية لقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالانجليزية، بسبب عدم اتباعها قواعد شبكتها لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتحجب السلطات الإيرانية منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها فيسبوك وتويتر منذ عام 2009، عقب موجة من الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام، فيما يضطر الإيرانيون إلى استخدام برامج لتجاوز الحجب.

فيسبوك إيران حذف حسابات فيسبوك الملالي

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