الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

(وكالات):

انطلقت مراسم أداء الحكومة التونسية اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأصدر قيس سعيد صباح اليوم الاثنين، أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وبدأت المراسم بكلمة لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن، التي أكدت أولويتها في مكافحة الفساد الذي ينتشر يومًا بعد يوم وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.