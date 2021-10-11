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الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

11:06 ص الإثنين 11 أكتوبر 2021
الحكومة التونسية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

الرئيس قيس سعيد

(وكالات):

انطلقت مراسم أداء الحكومة التونسية اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأصدر قيس سعيد صباح اليوم الاثنين، أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

وبدأت المراسم بكلمة لرئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن، التي أكدت أولويتها في مكافحة الفساد الذي ينتشر يومًا بعد يوم وإعادة الثقة في مؤسسات الدولة.

قيس سعيد الحكومة التونسية الجديدة اليمين الدستورية نجلاء بودن مكافحة الفساد

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