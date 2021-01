عاصفة ثلجية تزرع الفوضى في إسبانيا (فيديو وصور)

مدريد - (ا ف ب)

أدت عاصفة ثلجية تضرب إسبانيا منذ 36 ساعة إلى مصرع ثلاثة أشخاص السبت، ولا تزال تشل قسمًا من البلاد وخصوصًا العاصمة مدريد، مع توقع استمرار الأحوال الجوية على ما هي راهنا.

واعلنت حال الإنذار القصوى في وسط إسبانيا الذي يشهد رياحًا شديدة مصحوبة بثلوج تتساقط بلا توقف زارعة الفوضى.

وأغلقت كل التقاطعات وعلقت القطارات والرحلات الجوية، وطلبت السلطات من السكان ملازمة منازلهم.

ودعا وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا المواطنين في تغريدة إلى "تفادي التنقلات والالتزام بتعليمات أجهزة الطوارئ" موصيا بـ"إبداء أكبر قدر من الحيطة في مواجهة العاصفة فيلومينا".

وقال خلال مؤتمر صحافي "إن كان عدد الحوادث محدودًا نسبيًا على الرغم من الظروف الجوية البالغة الصعوبة، فإننا نأسف لوفاة ثلاثة اشخاص".

وأحد الضحايا الثلاث رجل عثر عليه مطمورًا تحت الثلج في ثارثاليخو إلى شمال غرب مدريد، على ما أوضح الوزير.

وطلب من السكان "إرجاء أي تنقلات على الطرق" فيما أسعفت فرق الإغاثة وكاسحات الثلوج التابعة للجيش 1500 سائق سيارة محاصرين بالثلج.

وشدد الوزير على أن "الثلوج ستتحول إلى جليد" في الأيام المقبلة مع ترقب هبوط درجات الحرارة إلى ما دون عشر درجات تحت الصفر الأسبوع المقبل.

I hate the winter, I should go to Spain where is warm. Wait a minute... Madrid this morning pic.twitter.com/kugx3fQkQS

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تستمر موجة البرد حتى الخميس.

وغطت مدريد طبقة كثيفة من الثلج لم تشهدها العاصمة منذ نصف قرن، فشوهدت شلوح أشجار أرضًا تحت تأثير الثلج والرياح، وسيارات متروكة في وسط الطريق، فيما أخرج البعض زلاجاتهم للتزحلق في أماكن مثل ساحة لا بويرتا ديل سول حيث عبرت حتى زلاجة تجرها خمسة كلاب، بحسب صور التقطتها وكالة فرانس برس أو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

مدريد مشلولة

وحذر رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا على تويتر بأن "الوضع في غاية الخطورة" داعيًا سكان مدريد إلى عدم الخروج من منازلهم.

وقال لشبكة "لا سيكستا" التلفزيونية: "إننا نعمل على فتح الطرق المؤدية إلى المستشفيات في أسرع ما يمكن لكن الأمر صعب بصراحة طالما أن الثلج يتساقط".

وأعلنت رئيسة المنطقة إيزابيل دياز أيوسو أن كل المؤسسات التربوية من دور حضانة ومدارس وجامعات ستبقى مغلقة الإثنين والثلاثاء "بانتظار أن نرى كيف سيتطور" الوضع.

Madrid, Spain

Jan 2021 vs Jan 2020.



Weather was Baguio-ish fine when I was there same time last year. Now I heard it's been snowing for days in a row? It doesn't usually snow there. 😮😱🤯 Mantente caliente Madrileños! #climatechangebereal pic.twitter.com/YMvuEXjHOw