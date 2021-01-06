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وفد كوري جنوبي يتوجه إلى إيران للتفاوض حول ناقلة النفط المحتجزة

05:54 م الأربعاء 06 يناير 2021
وفد كوري جنوبي يتوجه إلى إيران للتفاوض حول ناقلة النفط المحتجزة

وزارة الخارجية الكورية الجنوبية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وفدًا حكوميًا سيتوجه، فجر الغد الخميس، إلى إيران للتفاوض بشأن الإفراج عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة وطاقمها من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن أعضاء الوفد الحكومي الذي يقوده مدير مكتب شؤون إفريقيا والشرق الأوسط بالوزارة كو كيونج-سوك سيصلون العاصمة الإيرانية طهران بعدما وافق المسؤولون الإيرانيون على الزيارة بعد مشاورات مع سول.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز ناقلة النفط الكورية الجنوبية "إم تي هانكوك كيمي" التي كان على متنها 20 بحارا من بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين أمس الأول الاثنين (بتوقيت كوريا الجنوبية)، بدعوى انتهاكها للقوانين البيئية البحرية، وهي ترسو حاليًّا قبالة ميناء "بندر عباس" في جنوب إيران.

وسيتجه النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونج-كون إلى إيران في 10 يناير، ويُتوقع أن يفاوض الجانب الإيراني حول الإفراج عن البحارة المحتجزين كأولوية قصوى وأن يناقش أيضًا قضية الأصول الإيرانية المجمدة لدى المصارف الكورية الجنوبية.

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