بومبيو: وقعت على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه وقع اليوم الثلاثاء، على قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو عبر صفحته على موقع تويتر "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة".