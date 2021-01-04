السودان يُمدد منع دخول المسافرين القادمين من بريطانيا وهولندا وجنوب إفريقيا
الخرطوم - (أ ش أ):
أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية، قرارا بتمديد منع دخول الركاب القادمين من بريطانيا، وهولندا، وجنوب إفريقيا.
وأوضحت سلطة الطيران المدني، في نشرة أصدرتها اليوم الاثنين، أن القرار يسري بغض النظر عن جنسيات المسافرين، وذلك سواء كان عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة.
وأخطرت سلطة الطيران المدني جميع الشركات الناقلة العاملة في السودان بتطبيق القرار، حتى 13 يناير الجاري.
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