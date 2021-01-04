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الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 33 إصابة بينها 13 حالة بعدوى محلية

08:22 ص الإثنين 04 يناير 2021
الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 33 إصابة بينها 13 حالة بعدوى محلية

أرشيفية

بكين - (أ ش أ):
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 33 إصابة جديدة بينها 13 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 6 حالات في مقاطعة لياونينغ و4 في مقاطعة خبي واثنتين في بكين وحالة واحدة في مقاطعة هيلونغجيانغ، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87150 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.
وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع ست حالات في شنشي وأربع حالات في شنجهاي وثلاث في سيتشوان واثنتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وشانشي ومنغوليا الداخلية ولياونينغ وفوجيان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4323 حالة غادر منها 4037 حالة المستشفيات بعد شفائهم.
وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82105 أشخاص، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 40 حالة جديدة بدون أعراض، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 294 حالة منها 240 وافدة من الخارج.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8964 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 150 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 812 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8011 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و689 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.
وفي سياق متصل، تلقى إجمالي 73537 شخصا في 220 مركزا للتطعيم عبر العاصمة (بكين)، الجرعة الأولى من لقاح مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال يومين منذ بداية المدينة حملة تطعيم لمجموعات محددة من المواطنين المعرضين لمخاطر العدوى المرتفعة.
وقال المتحدث باسم لجنة الصحة في بلدية بكين "قاو شياو جون" -في تصريح اليوم- إنه لم يتم رصد أعراض جانبية خطيرة بين الحاصلين على اللقاح، موضحا أن التطعيم حاليا يشمل تسع مجموعات من سكان بكين، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما، وتضم هذه المجموعات مفتشي الجمارك على الخطوط الأمامية، الذين يفحصون بضائع سلسلة التبريد المستوردة، والعاملين في قطاع النقل الخارجي والمحلي.
وأشار جون إلى أن الحاصلين على اللقاح سيحصلون على المعلومات المحدثة عن طريق تطبيق الكود الصحي في بكين، وأنه يمكن لمن لديهم خطط سفر عاجلة للخارج، تقديم طلب للحصول على التطعيم في مركز الخدمة المجتمعية.
ومنحت الصين الخميس الماضي موافقة تسويق مشروطة لأول لقاح مطور محليا للمرض، حيث حصل لقاح شركة (سينوفارم) غير النشط على موافقة الهيئة الوطنية الصينية للمنتجات الطبية.

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