أمير قطر يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني (صور)

الحرب في سوريا: صور ترصد معاناة آلاف النازحين وسط الأمطار الغزيرة

أكثر من 20 ألف دولار.. سعر خيالي لـ "دُمية ساندرز" (صور)

بالصور- انهيار الطريق السريع بكاليفورنيا و"سقوطه" في المحيط

شكري يبحث مع رئيس المفوضية الأفريقية الإعداد للقمة المقبلة (صور)

الدوحة- (د ب أ):

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرافق دقلو خلال الزيارة، التي بدأها أمس، وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول جمال عبد المجيد.

وبحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، فقد تطرق اللقاء للتطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أمير قطر على مراحل تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع الحركات المسلحة، ممتدحا في هذا الصدد جهود قطر في تحقيق السلام في السودان وخاصة في دارفور.

وشكر دقلو أمير قطر على دعم بلاده السخي للمتضررين من السيول والفيضانات بالسودان، فضلاً عن جهودها في مساعدة السودان في التصدي لجائحة كورونا.