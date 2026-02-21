إعلان

الرئيس عون : غارات إسرائيل تستهدف إفشال تثبيت الاستقرار في لبنان

كتب : مصراوي

10:23 ص 21/02/2026

جوزف عون

بيروت- (د ب أ)

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل أمس من البر والبحر، مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن "استمرار هذه الاعتداءات يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لإفشال الجهود والمساعي الدبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الإسرائيلية ضد لبنان".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله إن "هذه الغارات تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته".

وجدد دعوة الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى "تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر".

وأسفرت الغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت مراكز قيادة تابعة لحزب الله في شرقي لبنان، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين.

