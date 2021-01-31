بيسكوف: المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن "اتسمت بالطابع العملي"

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتسم بالطابع العملي.

وأشار الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، إلى وجود خلافات عميقة للغاية تتطلب ترتيب حوار مكثف بين الدولتين، ولكنهما في ذات الوقت، اتفقا على أن وجود الخلافات لا ينبغي أن يعني غياب الحوار، بل على العكس من ذلك، يؤكد أن هذه الخلافات تتطلب الحوار المكثف بين البلدين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأحد.

ونوه بيسكوف بأن الرئيسين ناقشا القضايا الملحة في العلاقات الدولية، وجدول الأعمال الثنائي بما في ذلك إمكانية التعاون بين الدولتيبن في مكافحة كورونا، كما تمت كذلك مناقشة انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب، من معاهدة الأجواء المفتوحة، وتمديد معاهدة ستارت 3 وغيرها.