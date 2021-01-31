أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

بيسكوف: المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن "اتسمت بالطابع العملي"

03:23 م الأحد 31 يناير 2021
بيسكوف: المحادثة الهاتفية بين بوتين وبايدن "اتسمت بالطابع العملي"

دميتري بيسكوف

موسكو- أ ش أ:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الحديث الهاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتسم بالطابع العملي.

وأشار الرئيسان خلال الاتصال الهاتفي، إلى وجود خلافات عميقة للغاية تتطلب ترتيب حوار مكثف بين الدولتين، ولكنهما في ذات الوقت، اتفقا على أن وجود الخلافات لا ينبغي أن يعني غياب الحوار، بل على العكس من ذلك، يؤكد أن هذه الخلافات تتطلب الحوار المكثف بين البلدين، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأحد.

ونوه بيسكوف بأن الرئيسين ناقشا القضايا الملحة في العلاقات الدولية، وجدول الأعمال الثنائي بما في ذلك إمكانية التعاون بين الدولتيبن في مكافحة كورونا، كما تمت كذلك مناقشة انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب، من معاهدة الأجواء المفتوحة، وتمديد معاهدة ستارت 3 وغيرها.

هذا المحتوى من

Asha
دميتري بيسكوف بوتين جو بايدن

الخبر التالى:

الإداري ترفض دعوى تجديد جواز سفر عمرو واكد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أشد من السابقة.. الأرصاد: موجة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا