صحة المنيا: مستشفى الرمد قدم 99 ألف خدمة طبية خلال عام 2025 (صور)

أكد الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى رمد المنيا واصل تحقيق إنجازات ملموسة خلال عام 2025، مقدمًا أكثر من 99 ألف خدمة طبية وعلاجية لأبناء المحافظة، في إطار خطة مديرية الصحة لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن المستشفى شهد نشاطًا مكثفًا داخل العيادات الخارجية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 50,377 مريضًا، إلى جانب إجراء 16,907 قياسات كمبيوتر ونظارات، مما ساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقديم خدمة متخصصة وفق أعلى المعايير.

وأشار "عمر" إلى أن قسم العمليات سجل أداءً متميزًا، حيث تم إجراء 1,904 عمليات عيون ما بين نفقة الدولة والاقتصادي، فضلًا عن تنفيذ 606 تدخلات بالليزر باستخدام أجهزة (ياج وأرجون)، والتعامل مع 2,848 حالة طوارئ شملت إزالة أجسام غريبة وشعرات بالعين، إلى جانب إجراء 1,480 فحصًا تخصصيًا تضمنت الأشعة المقطعية، السونار، مقاس العدسات، ومجال الإبصار.

وأضاف وكيل الوزارة أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في البنية التحتية للمستشفى، بعد الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة الشاملة التي بدأت في فبراير وانتهت في يونيو، وافتتحها محافظ المنيا. وأبرز ملامح التطوير تمثلت في إنشاء قسم متكامل لجراحات الشبكية، وتزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، من بينها ميكروسكوب جراحي حديث، جهاز فاكو للشبكية، جهاز أشعة مقطعية للعين، وسرير عمليات متطور.

وأكد الدكتور محمود عمر أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات المديرية، حيث تم تنظيم عدد كبير من الأيام العلمية وورش العمل التدريبية للأطباء، من بينها ورش Wetlab للمحاكاة الجراحية للمياه البيضاء، إلى جانب تنفيذ 25 تدريبًا للجودة و21 تدريبًا لمكافحة العدوى.