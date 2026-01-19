إعلان

قفزة في سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

12:31 م 19/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت أسعار الذهب العالمية مستوى تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ملامسةً حاجز 4671 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص مكاسبها طفيفًا لتستقر عند 4668 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات وكالة بلومبرج.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت في البورصات العالمية بختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، لتستقر عند مستوى 4596 دولاراً للأوقية قبيل العطلة الأسبوعية.

وتحولت أنظار المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة، عقب تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على أوروبا بسبب الخلاف حول ملف جرينلاند.

وتعهد ترامب السبت الماضي بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

اقرأ أيضًا:

طريقة الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش للمحالين للتقاعد أول يناير

"مشمشية وقراصيا ولوز".. أسعار ياميش رمضان هذا العام بالأسواق

بالأصناف والأنواع.. انخفاض أسعار بلح رمضان بنحو 20% هذا العام

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب الرسوم الجمركية الذهب العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
حوادث وقضايا

13 متهما و19 حدثًا.. القبض على عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول
سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات
جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
حوادث وقضايا

جريمة زنين.. رجلان متنكران بزي نسائي يقتلان سيدة ويسرقان ذهبها وفريق بحث
بنك أوف أمريكا: سعر الفضة مبالغ في قيمتها وسط تنامي مخاوف السوق من العملات
اقتصاد

بنك أوف أمريكا: سعر الفضة مبالغ في قيمتها وسط تنامي مخاوف السوق من العملات
كمين الحجيرات.. لصوص يقطعون الطريق على جواهرجي ويسرقون 10 ملايين جنيه
أخبار المحافظات

كمين الحجيرات.. لصوص يقطعون الطريق على جواهرجي ويسرقون 10 ملايين جنيه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح