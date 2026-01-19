قفزة في سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب العالمية مستوى تاريخيًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، ملامسةً حاجز 4671 دولارًا للأوقية، قبل أن تقلص مكاسبها طفيفًا لتستقر عند 4668 دولارًا، وفقًا لأحدث بيانات وكالة بلومبرج.

كانت أسعار الذهب قد تراجعت في البورصات العالمية بختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.43%، لتستقر عند مستوى 4596 دولاراً للأوقية قبيل العطلة الأسبوعية.

وتحولت أنظار المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة، عقب تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة على أوروبا بسبب الخلاف حول ملف جرينلاند.

وتعهد ترامب السبت الماضي بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء جرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

