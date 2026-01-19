تحت الأرض لمدة عامين.. تحرير 221 مهاجرًا من سجن سرّي في ليبيا

أطلقت الأجهزة الأمنية في مدينة الكفرة جنوب ليبيا، الأحد، سراح مئات المهاجرين الذين كانوا محتجزين قسرًا داخل منشأة احتجاز غير معلنة، بعد أن أمضوا نحو عامين في ظروف إنسانية قاسية.

وأفادت مصادر أمنية وحقوقية محلية بأن عملية أمنية قادت إلى اكتشاف سجن سري تحت الأرض، يقع على عمق يناهز ثلاثة أمتار، وكان يُدار من قبل شخص ليبي متورط في الاتجار بالبشر. وأسفرت العملية عن تحرير 221 مهاجرًا، من بينهم نساء وأطفال.

وبحسب المعطيات الأولية، عانى المحتجزون لفترة طويلة من أوضاع صادمة على المستويين الصحي والإنساني، ما استدعى نقل أكثر من عشر حالات حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج الفوري، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لكشف ملابسات القضية والمتورطين فيها.

وتأتي هذه الواقعة في سياق متصل بتنامي ظاهرة مراكز الاحتجاز غير القانونية التي تديرها جماعات مسلحة وشبكات تهريب، حيث يُختطف المهاجرون ويُحتجزون ويتعرضون للتعذيب، قبل ابتزاز ذويهم مقابل مبالغ مالية.

ويزداد هذا المشهد قتامة بعد العثور مؤخرًا على ما لا يقل عن 21 جثة لمهاجرين من دول إفريقية مختلفة داخل مقبرة جماعية في مزرعة بمدينة أجدابيا شرقي البلاد، وسط تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت وفاتهم ناجمة عن الإهمال والجوع والعطش، أو نتيجة عمليات تصفية نفذتها عصابات تهريب البشر.