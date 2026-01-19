هدير تطلب الخلع بعد عام زواج: "بيحاسبني على كل حاجة"

كتبت – فاطمة عادل:

تقدمت "هدير.ع"، 24 عامًا، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبة إنهاء علاقتها الزوجية بزوجها بعد زواج دام عامًا واحدًا، مبررة طلبها بـ"البخل"، قائلة: "رفض يأكلني كبدة.. وبقى يحاسبني على كل حاجة".

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت من "حسام.م"، 32 عامًا، بعد فترة تعارف تقليدية، ووافقت عليه بناءً على ما أبداه من التزام واستقرار مادي، مؤكدة أن بداية الزواج لم تشهد مشكلات كبيرة، إلا أن الخلافات بدأت في الظهور تدريجيًا مع مرور الوقت بسبب أسلوب الزوج في الإنفاق.

وأضافت "هدير" أن زوجها كان يعاملها ببخل شديد، ويحدد المصروفات اليومية بمنطق الحساب الدقيق، حتى على أبسط احتياجات المنزل، مشيرة إلى أن الأمر تطور ليشمل الطعام والشراب، قائلة: "كان يرفض يخرجني أو يجيب أكل من بره، وكل حاجة لازم تتحسب بالجرام".

وأوضحت الزوجة أن واقعة "الكبدة" كانت نقطة فاصلة في حياتها الزوجية، حيث طلبت من زوجها شراء وجبة بسيطة أثناء خروجهما، إلا أنه رفض بحجة الحفاظ على المال، واعتبر طلبها "إسرافًا"، ما تسبب في مشادة كلامية بينهما تطورت إلى خلافات متكررة.

وأكدت "هدير" أن زوجها لم يكن يعاني من ضائقة مالية، بل كان مقتدرًا نسبيًا، إلا أنه يتعمد التضييق عليها، ما جعلها تشعر بالإهانة وعدم التقدير، خاصة عندما يقارنها بغيرها ويطالبها بالتحمل والصبر دون مراعاة لمشاعرها.

وأشارت الزوجة إلى أنها حاولت التفاهم معه أكثر من مرة، واستعانت بأهلها وأهله لإصلاح حالهما، إلا أن محاولات الصلح باءت بالفشل، مؤكدة أن الزوج كان يزداد تشددًا وتمسكًا بأسلوبه، ما أدى إلى توتر العلاقة وفقدان المودة بينهما.

وأضافت "هدير" أنها أصبحت تعيش حالة من الضيق النفسي وتشعر بالحرمان داخل منزل الزوجية، مؤكدة أنها لم تعد تحتمل الاستمرار في تلك الحياة، خاصة مع غياب الاحتواء والاهتمام، قائلة: "حسيت إن الجواز بقى عبء مش أمان".

وأوضحت الزوجة في دعواها أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتخشى ألا تقيم حدود الله إذا استمرت تلك الزيجة، مشيرة إلى استعدادها للتنازل عن كافة حقوقها الشرعية مقابل الخلع وإنهاء العلاقة الزوجية.

وحملت الدعوى رقم 749 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

