مصادر حكومية تحسم الجدل بشأن حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان

كتب : محمد أبو بكر

12:26 م 19/01/2026

التوقيت الشتوي

كتب – محمد أبو بكر:

نفت مصادر حكومية مطلعة، ما تردد بشأن إجراء أي تعديلات على الشتوي خلال شهر رمضان.

وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أنه لا صحة لتغيير التوقيت خلال الشهر الكريم.

وأوضحت أن العمل بالتوقيت الصيفي سيتم في موعده المحدد قانونًا، على أن يبدأ اعتبارًا من الخميس الأخير من شهر أبريل، دون أي استثناءات أو تقديم أو تأخير بسبب شهر رمضان.

يأتي ذلك تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على أنه:"اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

طريقة تغيير الساعة على هواتف أندرويد:

الدخول إلى إعدادات الهاتف.

اختيار Additional Settings أو إعدادات إضافية.

الضغط على Date & Time (الوقت والتاريخ).

تفعيل خيار التحديث التلقائي للوقت والتاريخ.

إعادة تشغيل الهاتف ثم الضغط على حفظ.

كيفية ضبط التوقيت على هواتف iPhone

كما يمكن لمستخدمي هواتف iPhone تحديث التوقيت بسهولة عبر الخطوات التالية:

فتح إعدادات الهاتف.

اختيار عام.

الدخول إلى التاريخ والوقت.

تفعيل خيار التعيين تلقائيًا.

بعد الانتهاء، يتم تحديث الوقت تلقائيًا وفقًا لأي تغيير رسمي في التوقيت.

التوقيت الشتوي شهر رمضان

