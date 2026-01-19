إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على شاب بأسيوط أمام الشرطة

كتب : علاء عمران

12:28 م 19/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتعدي عليه وإحداث إصابته أمام أحد أقسام الشرطة بأسيوط، وزعم عدم تحرك رجال الشرطة لضبطهم.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن الواقعة الحقيقية تتمثل في أنه بتاريخ 15 الجاري، تلقى قسم شرطة أول أسيوط بلاغًا من الشخص الظاهر في الفيديو (تاجر مواد غذائية وله معلومات جنائية) ووالدته، مقيمين بدائرة القسم، بتضررهما من أحد أبناء عمومة الأخيرة (له معلومات جنائية) لقيامه بالتعدي على الأول بالسب بسبب خلافات بينهم.
وعقب خروجه من القسم، تقابل المبلغ مع عدد من أقارب وأصدقاء المشكو في حقه، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابته بجرح في الرأس نتيجة الخلافات.
تمكن رجال الأمن من ضبط كافة المتهمين (13 شخصًا) وبحوزتهم 4 قطع من الأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما هو مذكور.
واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وزارة الداخلية التعدي على شاب أسيوط

