استخدم "المولوتوف".. قرار عاجل بشأن متهم بمهاجمة صالون حلاقة بالإسكندرية

كتب : محمد عامر

12:29 م 19/01/2026

سجن- أرشيفية

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة، لاتهامه باستعراض القوة باستخدام النار.

صدر الحكم برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد جمال عامر، والمستشار محمد أحمد بسيوني، والمستشار تامر محمد علاء الدين، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع وقائع القضية رقم 15978 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية أول إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد إشعال مواطن النار بمحل في دائرة القسم.

وكشفت التحريات أن المتهم "ي.أ.أ" كان على خلاف سابق مع المجني عليه "ي.ع.ي"، حلاق، بعد مشادة كلامية بسبب تواجده أمام صالون الحلاقة ممسكًا بسلاح أبيض "سكين" ما أزعج المترددين على المحل، مما أثار حفيظة المتهم وتوعد المجني عليه بالانتقام.

وبعد عدة ساعات، حضر المتهم مرتديًا غطاء للوجه لإخفاء ملامحه، وحاملاً زجاجة ممتلئة بمادة البنزين تحتوي على قطعة قماش "مولوتوف"، وأشعل بها النيران داخل صالون الحلاقة، ما أدى إلى إتلاف محتويات المحل بقصد ممارسة البلطجة وفرض سطوته.

تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

