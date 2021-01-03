روسيا اليوم: انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن
وكالات:
ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر في أبين جنوب شرق اليمن اليوم الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل بمدينة شقرة الساحلية.
وأضافت المصادر أن انفجارا عنيفا هز أرجاء المدينة استهدف مقر اللجنة السعودية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية وقوات المجلس والانسحاب من خط التماس.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة وإن كان خلف ضحايا ومصابين أم لا.
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