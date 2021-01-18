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نشوب حريق بجوار الكابيتول وإغلاق المجمع بسبب تهديد أمني خارجي (فيديو)

06:01 م الإثنين 18 يناير 2021
نشوب حريق بجوار الكابيتول وإغلاق المجمع بسبب تهديد أمني خارجي (فيديو)

مبنى الكابيتول

وكالات:
نشب حريق بجوار مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى إلى إغلاق المجمع، بسبب ما اعتبرته شرطة الكابيتول "تهديدا أمنيا خارجياً".
ونشر صحفيون أمريكيون، مقطع فيديو للدخان المتصاعد من الحريق بجوار الكابيتول.
وذكرت الشرطة الأمريكية، أنه لا تهديد أمني يذكر جراء الحريق الذي اندلع بالقرب من الكابيتول.
وقالت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، إن الحريق اندلع في مخيم إيواء لمشردين بالقرب من المجمع.

JUST IN - Smoke rising behind the U.S. Capitol building. Emergency announcement playing at Capitol grounds. People who were on the grounds for the inauguration rehearsal have left.pic.twitter.com/JFNAVlIpUq

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 18, 2021

مبنى الكابيتول واشنطن أمريكا حريق

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