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فيروس كورونا: لبنان يسجل حصيلة قياسية للوفيات

04:09 م الجمعة 15 يناير 2021
فيروس كورونا: لبنان يسجل حصيلة قياسية للوفيات

فيروس كورونا في لبنان

بيروت- (بي بي سي):

سجل لبنان، أمس، 5196 إصابة، و 41 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة قياسية جديدة، لليوم الثاني على التوالي.

وفرضت السلطات إغلاقا شاملاً، لمدة 11 يوما، في مسعى للحد من انتشار الفيروس، في ظل تدهور نظام الرعاية الصحية في البلاد.

يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة للبرلمان اللبناني، لإقرار قانون يسمح بالاستخدام الطارئ للقاح المضاد للفيروس.

وتم إقرار قانون تنظيم الحصول على لقاحات كورونا على قاعدة أن لا حصرية للشراء من شركة معينة، وأن اللقاح إختياري لمن يرغب. و للشركات الخاصة الحق بإستيراد اللقاح من عدة مصادر.

ووقع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب مرسوما يضمن بموجبه حجز 2 مليون و 700 ألف جرعة تقريبا من لقاحات كوفيد 19 من شركات عالمية متعددة، هذا بالإضافة إلى 2 مليون تقريبا من لقاح فايزر.

ويعمل البرلمان اللبناني على إصدار تشريع جديد يمنح السلطات تصريحا، صالحا لمدة عامين، للاستخدام الطارئ لجميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي حال إقراره، يُتوقع أن يستلم لبنان الدفعة الأولى من لقاحات فايزر، بحلول منتصف فبراير المقبل.

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