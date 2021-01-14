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معهد ألماني لمكافحة الأمراض يناشد بعمل الموظفين من المنزل للحد من انتشار كورونا

06:44 م الخميس 14 يناير 2021
معهد ألماني لمكافحة الأمراض يناشد بعمل الموظفين من المنزل للحد من انتشار كورونا

أرشيفية

برلين- (أ ش أ):

ناشد معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا، أرباب العمل بتمكين العاملين من ممارسة أعمالهم من المنزل أكثر من ذي قبل، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وتسجيل ألمانيا 1244 حالة وفاة و25164 حالة إصابة جديدة جراء المرض في غضون 24 ساعة.

وقال رئيس المعهد لوثار ويلر: "العمل الآن من المنزل يحمي صحتنا جميعًا، لذلك نحتاج إلى المزيد من أصحاب العمل المسؤولين.. هناك شركات لا يزال موظفوها يقودون سياراتهم إلى المكتب أو تعقد فيها اجتماعات شخصية مع العديد من المشاركين، على الرغم من أن العمل من المنزل من الممكن تطبيقه بشكل أساسي".

وأكد أن طب العناية المركزة مشغول أكثر من أي وقت مضى وأن كل إصابة تشكل عبئ على قطاع الصحة وهي كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن الرعاية الطبية المكثفة في ألمانيا لم تكن مشغولة كما هي اليوم.

وناشد السكان أن يقللوا من الاتصالات ويحدوا من التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا في الوقت الحالي أكثر أهمية من أي وقت مضى، مطالبا بتجنب السفر غير الضروري بسبب متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

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