"يوتيوب" يعاقب ترامب ويمنعه من النشر أسبوعاً
كشف موقع "أكسيوس"، عن أن "يوتيوب" أزال مقطع فيديو لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.
وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا"، وفق سكاي نيوز.
ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".
وكانت شركة "تويتر" قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.
الخبر التالى:اليابان بصدد توسيع نطاق الطوارئ الصحية بسبب كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
151723
عدد المصابين
-
119635
عدد المتعافين
-
8304
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
91341142
عدد المصابين
-
65358376
عدد المتعافين
-
1953587
عدد الوفيات
إعلان