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"يوتيوب" يعاقب ترامب ويمنعه من النشر أسبوعاً

07:52 ص الأربعاء 13 يناير 2021
"يوتيوب" يعاقب ترامب ويمنعه من النشر أسبوعاً

دونالد ترامب

كشف موقع "أكسيوس"، عن أن "يوتيوب" أزال مقطع فيديو لترامب، كما قام بحظره من نشر مقاطع جديدة لأسبوع.

وبحسب بيان صادر عن "يوتيوب" فقد تمت "إزالة المحتوى الجديد الذي تم تحميله على قناة دونالد ترامب لانتهاكه سياستنا"، وفق سكاي نيوز.

ولفت "يوتيوب" إلى أنه "قمنا بتقديم إنذار أول وتم منع دونالد ترامب من تحميل أي مواد لمدة 7 أيام"، مضيفا: "قمنا بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى لمخاوف تتعلق بالسلامة".

وكانت شركة "تويتر" قد قالت في التاسع من يناير، إنها أوقفت حساب ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف، على حد وصفها.

دونالد ترامب يوتيوب

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