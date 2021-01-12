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‏المستشار القانوني بالبيت الأبيض ووزير العدل السابق حذرا ترامب من إصدار عفو عن نفسه

12:07 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
‏المستشار القانوني بالبيت الأبيض ووزير العدل السابق حذرا ترامب من إصدار عفو عن نفسه

ترامب

وكالات

حذر مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني ووزير العدل السابق بيل بار، مساء الاثنين، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، من إصدار عفو رئاسي عن نفسه، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وقالت مصادر للشبكة الإخبارية الأمريكية، إن بار نقل هذا الموقف إلى ترامب قبل استقالته الشهر الماضي.
وكانت وكالة بلومبرج للأنباء، نقلاً عن خبراء، ذكرت السبت، أن أي خطوة من جانب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لإصدار عفو عن نفسه في أيامه الأخيرة بمنصبه، قد تستدعي من الإدارة القادمة الطعن على هذا الإجراء من خلال توجيه اتهامات جنائية ضده.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، أثارت احتمالية أن يصدر ترامب عفوا عن نفسه وسط تنامي الدعوات لمحاكمته بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
ووفقًا لبلومبرج، باستطاعة الرئيس العفو عن أشخاص آخرين لكن إصدار العفو عن نفسه ضد أى ملاحقات محتملة فى المستقبل يعد أمرًا جديدًا وقد يرغب الديمقراطيون والجمهوريون في إلغائه بالمحكمة العليا.

ترامب بات سيبولوني بيل بار

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