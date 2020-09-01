نتنياهو يرحب بمذكرة التفاهمات الأولى مع الإمارات.. ودفعة أخرى قريبًا
تل أبيب- (د ب أ):
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على "مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال".
وكتب على حسابه، بالعربية، على موقع فيسبوك أن هذه "التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما".
وأضاف :"سنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".
وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في مقابل تعليق إسرائيل لخطط مثيرة للجدل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.
وبدأ وفد إسرائيلي أمريكي زيارة للإمارات أمس. وقالت الأطراف الثلاثة في بيان إن مسؤولين من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة سيبدأون اليوم مناقشة آفاق التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية التالية: الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98939
عدد المصابين
-
72929
عدد المتعافين
-
5421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25592654
عدد المصابين
-
17896638
عدد المتعافين
-
853451
عدد الوفيات
إعلان