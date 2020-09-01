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نتنياهو يرحب بمذكرة التفاهمات الأولى مع الإمارات.. ودفعة أخرى قريبًا

01:11 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
نتنياهو يرحب بمذكرة التفاهمات الأولى مع الإمارات.. ودفعة أخرى قريبًا

نتنياهو

تل أبيب- (د ب أ):

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالتوقيع على "مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال".

وكتب على حسابه، بالعربية، على موقع فيسبوك أن هذه "التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدما".

وأضاف :"سنعلن قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة".

وكانت الإمارات وإسرائيل أعلنتا في وقت سابق من الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق برعاية أمريكية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين في مقابل تعليق إسرائيل لخطط مثيرة للجدل لضم أراض من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وبدأ وفد إسرائيلي أمريكي زيارة للإمارات أمس. وقالت الأطراف الثلاثة في بيان إن مسؤولين من الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة سيبدأون اليوم مناقشة آفاق التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية التالية: الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدني، والطيران المدني، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.

نتنياهو تل أبيب الإمارات إسرائيل

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