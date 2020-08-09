وفاة 7 أشخاص بينهم طفل في عواصف رعدية وفيضانات بجزيرة يونانية
وكالات
قال مسؤولون في اليونان، اليوم الأحد، إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم عندما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في سيول جارفة بجزيرة إيفيا اليونانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال مسؤولون بإدارة الإطفاء، إن جثث ثلاث ضحايا، بينهم رضيع، عُثر عليها في قرية بوليتيكا في حين تم العثور على أربع جثث أخرى في قرية أمفيثيا وفي منطقة أخرى بوسط إيفيا، ولا يزال المنقذون يبحثون عن مفقود آخر.
وتلقت إدارة الإطفاء مئات الاتصالات لسحب الماء من المنازل والسيارات، وأجلت السلطات عشرات الأشخاص وأنقذت 43 آخرين بواسطة طائرة هليكوبتر بينما غمرت مياه السيول الطرق في منطقة فاض فيها نهر على ضفافه، وأصيبت حركة النقل بالشلل.
وقال نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس، الذي زار المنطقة، للصحفيين "لقد واجهنا ظاهرة لم نشهدها من قبل".
وأضاف أن الضرر الذي سببته العاصفة كان هائلا في مناطق معينة في وسط إيفيا.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، المنطقة اليوم الأحد.
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