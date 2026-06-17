نصحته بالهدوء.. أول تعليق من زوجة حسام حسن على لقطة الحكم في مباراة بلجيكا

يلاقي منتخب النرويج حاليا نظيره المنتخب العراقي، في إطار منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة، كندا والمسكيك.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم.

ودخل منتخب النرويج اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: كريستوفر أجير - ديفيد مولر وولف - توربيورن هيجيم

خط الوسط: أنطونيو نوسا - ساندر بيرج - مارتن أوديجارد - فريدريك أورسنيس - جوليان ريرسون

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - إيرلينج هالاند.

وفي المقابل يدخل منتخب العراق اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: ميرخاس دوسكي - زيد تحسين - آكام هاشم - حسين علي

خط الوسط: زيد إسماعيل - أمير العماري - إبراهيم بايش

خط الهجوم: علي جاسم - علي الحمادي - أيمن حسين.

أبرز أحداث مباراة العراق والنرويج في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: عرضية من لاعب النرويج ولكنها تمر دون خطورة على مرمى العراق

الدقيقة4: العراق يرسل الكرة خرج الملعب بركلة طويلة... كما أصبح شائعا في كرة القدم مؤخرا

الدقيقة5: ركلة ركنية للنرويج

الدقيقة9: هالاند يستلم الكرة في المنطقة وينطلق بها إلى المرمى

الدقيقة 11: عرضية من لاعب النرويج تصل سهلة في يد حارس مرمى العراق

الدقيقة14: يسعي أحد المنتخبين لتسجيل أول هدف.. اللعب مفتوح من الجانبين، وهجومي

الدقيقة29: هالاند يسجل الهدف الأول للنرويج

الدقيقة39: العراق تتعادل عن طريق هدف برأسية أيمن حسين 1-1

الدقيقة43: هالاند يسجل الثاني للنرويج لتصبح النتيجة 2-1

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: رأسية من لاعب منتخب العراق تمر بجوار مرمى النرويج

الدقيقة 57: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب العراق

الدقيقة 63: استحواذ على الكرة من النرويج، حيث تصل نسبة الاستحواذ إلى 60% مقابل 40% للعراق

الدقيقة 70: إيقاف المباراة لشرب المياه

الدقيقة 77: أوستيجارد يحرز الهدف الثالث للنرويج في مرمى العراق

الدقيقة 82: فرصة الرابع تضيع من المنتخب النرويجي بعد إنفراد تام لهالاند ولكن حارس العراق يتصدى للكرة ببراعة