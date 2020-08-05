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كوريا الجنوبية: مخاوف من إصابات جماعية بكورونا بسبب "صلاة العيد"

02:23 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
كوريا الجنوبية: مخاوف من إصابات جماعية بكورونا بسبب "صلاة العيد"

وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، أنه ثبتت إصابة ستة أشخاص، شاركوا في صلاة عيد الأضحى في مدينة تشونج جو جنوب شرق سول، بكورونا.

ولفتت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أنه من المعروف أن حوالي 340 شخصا أجنبيا مقيمين في كوريا الجنوبية حضروا هذا التجمع الديني الإسلامي الذي نظمه المركز الثقافي الإسلامي في مدينة تشونج جو، ما يثير مخاوف من انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع في المجتمع.

وأوضحت السلطات الصحية أن المصابين الستة أوزبكيون.

وشارك الحضور في الصلاة بعد أن سجلوا أسماءهم في دفتر الزوار وخضعوا لقياس درجة الحرارة وارتدوا كمامات الوجه، إلا أنهم تناولوا الطعام معا بعد الصلاة ما أثار قلق السلطات الصحية.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحضور لم يلتزموا بقواعد مثل الاحتفاظ بمسافة مترين، وخلعوا كمامات الوجه أثناء تناول الطعام. وتخطط السلطات لإخضاع جميع المشاركين لفحوصات كورونا.

السلطات الصحية في كوريا الجنوبية سول صلاة العيد فيروس كورونا

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