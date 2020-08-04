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المرصد السوري: مقتل 15 من ميليشيات موالية لإيران في البوكمال

01:26 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
المرصد السوري: مقتل 15 من ميليشيات موالية لإيران في البوكمال

الجيش السوري - ارشيفية

وكالات:

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل نحو 15 شخصًا في مدينة البوكمال غرب سوريا، قرب الحدود مع العراق.

وأشار المرصد إلى أن جميع العناصر هم من الميليشيات العراقية الموالية لإيران، قُتلوا خلال جولات من القصف بطائرات استهدفت عدة مواقع في ريف البوكمال، ضمن قاعدة الإمام علي التي تشيدها إيران في تلك المنطقة، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وأضافت مصادر المرصد السوري أن آليات عسكرية تابعة لتلك القوات نقلت قتلى وجرحى إلى داخل الأراضي العراقية عقب الضربات، كما استنفرت القوات الإيرانية بكثافة داخل البوكمال.

ورجح مدير المرصد السوري رامي عبدالراحمن، في مداخلة مع "العربية"، بأن الطائرات على الأغلب إسرائيلية.

يأتي ذلك فيما نقل مراسل "العربية" عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقه على الغارات بسوريا: "لقد استهدفنا المجموعة المسلحة واستهدفنا من أرسلهم أيضاً، سنعمل ما يتطلبه الأمر للدفاع عن أنفسنا".

وكان بيان عسكري إسرائيلي أفاد بتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية لمواقع تابعة للنظام في سوريا، وذلك رداً على عملية زرعِ العبوات الناسفة التي تم إحباطها أمس جنوب هضبة الجولان.

وبحسب مصادر "العربية"، فقد استهدفت الغارات مواقع للنظام السوري في مدينة البوكمال عند الحدود العراقية السورية، ومواقع بريف دمشق وأخرى في الجولان.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن من بين الأهداف التي شملتها الضربات مواقع مراقبة سورية، وأنظمة لجمع المعلومات المخابراتية، وبطاريات مضادة للطائرات وقواعد للقيادة.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري إن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء أمس الاثنين لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

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