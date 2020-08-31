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الكاظمي يدعو إلى تطوير قدرات القوات العراقية بما يلبي احتياجات البلاد

09:19 م الإثنين 31 أغسطس 2020
الكاظمي يدعو إلى تطوير قدرات القوات العراقية بما يلبي احتياجات البلاد

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب ا )

دعا رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، إلى تطوير قدرات القوات العراقية بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل.

وقال الكاظمي خلال اجتماعًا ضمّ عددًا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية: "علينا التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي أحتياجات العراق في الحاضر والمستقبل".

وشدد على وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل الإرتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ووضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها لحماية أمن البلاد واستقرارها والبنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة.

مصطفى الكاظمي العراق بغداد

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