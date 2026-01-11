إعلان

الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة متخذ والجيش ينفذه

كتب : مصراوي

09:41 م 11/01/2026

جوزيف عون الرئيس اللبناني

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتخذ، مؤكدًا إن الجيش اللبناني يعمل على تنفيذه ولا يزال مستمراً في ذلك.

وأكد، عون في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن مبدأ حصرية السلاح منصوص عليه في اتفاق الطائف، وهو مطلب داخلي يهدف إلى بناء الدولة، وليس استجابة لإملاءات خارجية.

وشدد الرئيس اللبناني على أن حصرية السلاح تعد أحد الأسس الرئيسية لقيام الدولة، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره في تنفيذ هذا القرار.

وأشار الرئيس اللبناني، إلى أن الجيش بات قادراً على منع أي عمليات عسكرية في منطقة جنوب الليطاني.

وفي رده على سؤال يتعلق بحزب الله، قال عون: "آن الأوان لكي تتعقلنوا وتضعوا أيديكم بيد الدولة وهي تتكفل بالحماية".

وأكد الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، إلا أن شبح اندلاع حرب واسعة أو اجتياح بري بات أبعد بكثير في المرحلة الحالية.

جوزيف عون لبنان حصر السلاح بيد الدولة

