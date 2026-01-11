إعلان

"الأسد والشمس".. منصة "إكس" تستبدل علم إيران بعلم ما قبل الثورة

كتب : مصراوي

09:30 م 11/01/2026

علم إيران السابق

وكالات

أقدمت شركة "إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، على تغيير الرمز التعبيري لعلم دولة إيران، واستبداله برمز "الأسد والشمس" التاريخي، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل البلاد.

وأوضح رئيس قسم المنتجات في منصة "إكس" نيكيتا بير، أن المنصة عدلت الرمز التعبيري الخاص بعلم إيران، بحيث تم استبداله بالعلم التاريخي القديم الذي يحمل شعار الأسد والشمس.

وأكد بير أن القرار جاء استجابة لطلب أحد مستخدمي المنصة، الذي وجه رسالة إلى ماسك ونيكيتا بير طالباً بتحديث رمز علم إيران، ليرد عليه بير بأن التغيير يتم تنفيذه.

يذكر أن رمز الأسد والشمس يمثل العلم السابق لإيران، والذي كان معتمدا قبل الثورة الإسلامية عام 1979، قبل أن يتم استبداله بالعلم الحالي.

إيلون ماسك علم إيران منصة إكس العلم السابق لإيران

