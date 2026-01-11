إعلان

مسيرات شعبية مرتقبة غداً في إيران للتنديد بأعمال مثيري الشغب

كتب : مصراوي

10:33 م 11/01/2026

مسعود بزشكيان

وكالات

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، بأن عدد كبير من أبناء الشعب الإيراني يعتزمون تنظيم مسيرات كبرى ظهر غدٍ الاثنين، للتنديد بأفعال وجرائم مثيري الشغب وما تصفهم السلطات بالإرهابيين المسلحين، في إستجابة لدعوات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن ساحة الثورة الإسلامية بالعاصمة الإيرانية طهران ستشهد مسيرة شعبية حاشدة عند الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة مختلف شرائح المواطنين، إضافة إلى عائلات الشهداء، ولا سيما عائلات ضحايا الأحداث الأخيرة والاحتجاجات وذلك للتنديد بجرائم المخربين والمتظاهرين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المسيرة ستتزامن مع مظاهرات مماثلة في جميع المحافظات الإيرانية ومراكزها، في إستجابة لدعوات بزشكيان للتنديد بما وصفه بـ "أعمال الشغب"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لزعزعة استقرار البلاد عبر "إرهابيين" دخلوا من الخارج و"مرتزقة مدربين" يحملون السلاح.

في المقابل، قالت جماعات من منظمي الاحتجاجات ضد الحكومة في إيران أن حملة القمع التي استهدفت المتظاهرين في مختلف أنحاء إيران أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 538 شخصاً، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف و600 شخص.

الشعب الإيراني مسعود بزشكيان طهران إيران أعمال مثيري الشغب

