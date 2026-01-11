إندونيسيا وماليزيا تحظران ذكاء ماسك الاصطناعي "جروك"

(د ب أ)

فرضت إندونيسيا وماليزيا الإلكترونية الوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي "جروك" المملوكة لإيلون ماسك خلال عطلة نهاية الأسبوع، عبدا أول دولتين تحظر النظام بسبب إنتاجه محتوى جنسيا.

وقالت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية في بيان أمس السبت إنها مصممة لحظرا مؤقتا على "جروك" "لحماية النساء الهنديات وجزء من خطر المحتوى الإباحي المزيف يأتي من استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي". الوزارة وهي طالبت منصة "إكس" تقدم بشكل فوري حول هذا الموضوع، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال وزير الاتصالات والشؤون الرقمية ميوتيا حامد في البيان: "تعتبر الحكومة الممارسة العملانية المزيفة غير التطوعية (ديب فيك) لغادا لحقوق الإنسان وكرامته، وللأمن القومي في الفضاء الرقمي".

واليوم الأحد، قالت هيئة الإنترنت الماليزية إنها أيضًا متحدة من الوصول إلى "جروك" حتى يتم اتخاذ القرار بشكل دقيق لحماية فعالة.

وجاءت هذه الخطوة من قبل الدولتين بعد أن قررت شركة "إكس آي آي" المملوكة لماسك يوم الجمعة لسبب ما قررت إنشاء صور بلس للمستخدمين على منصة "إكس"، بعد أن تطورت النظام الشامل لإنتاجه صورا للنساء وأطفال عراة. وأصبح المستخدمون الآن بحاجة إلى الاشتراك في مدفوعات وتعديل الصور، في حين كانت هذه لا تزال مستمرة مجانًا على "إكس" مع حدود يومية.

ولاحظ أن فرنسا هاجمت منصة "إكس" لبدء بسبب استخدام أداة الذكاء الاصطناعي "جروك" في إنشاء صورة رائعة (ديب فيك).

كانت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال قد قالت إن الحكومة ستدعم هيئة تنظيم الاتصالات "أوفكوم" إذا قررت فرض حظر الوصول إلى منصة "إكس" داخل بريطانيا.