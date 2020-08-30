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ماكرون يؤكد لعون في اتصال هاتفي وصوله إلى لبنان غدًا الاثنين

09:01 م الأحد 30 أغسطس 2020
ماكرون يؤكد لعون في اتصال هاتفي وصوله إلى لبنان غدًا الاثنين

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت - (د ب ا)

تلقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ظهر اليوم الأحد، اتصالاً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد خلاله مجيئه غدًا الاثنين، إلى بيروت.

وتم خلال الاتصال عرض التطورات السياسية الراهنة، حيث جدد الرئيس الفرنسي دعم بلاده للجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية .

وأوضح ماكرون أنه يتطلع إلى لقاء الرئيس عون غدًا لاستكمال المحادثات بينهما.

كان الرئيس ماكرون قد زار بيروت بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري وأعلن وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

وكان الانفجار قد خلف أكثر من170 قتيلاً و6 آلاف مصابًا، ودمارًا هائلاً في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.

ميشال عون بيروت لبنان فرنسا

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