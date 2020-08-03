بومبيو: ترامب يعتزم اتخاذ إجراء بشأن تيك توك قريبا

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس دونالد ترامب سيصدر إعلانا "قريبا" بشأن تطبيق تيك توك للتواصل الاجتماعي المملوك لشركة صينية، في الوقت الذي تزيد فيه واشنطن من الضغوط على شركات التكنولوجيا الصينية.

وأشار ترامب يوم الجمعة الماضي إلى أنه سيحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة باستخدام سلطات اقتصادية طارئة أو عبر أمر تنفيذي.

وقال بومبيو لشبكة فوكس نيوز التليفزيونية الأمريكية إنه (ترامب) "سيتخذ إجراء في الأيام المقبلة فيما يتعلق بمجموعة واسعة من المخاطر على الأمن القومي التي تقدمها برمجيات مرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف أن شركات البرمجيات الصينية "تقوم بتغذية البيانات مباشرة إلى الحزب الشيوعي الصيني، جهاز الأمن القومي لها". مثل نظام التعرف على الوجه لفتح الاجهزة، وأرقام الهواتف والمعلومات حول الأصدقاء.

وذكر بومبيو إن "هذه قضايا أمن قومي حقيقية، إنها قضايا تتعلق بشدة بالخصوصية للشعب الأمريكي".

وذكر بومبيو أن "الرئيس عندما يتخذ قراره سيضمن أن كل ما قمنا به يقودنا إلى شبه انعدام للخطر على الشعب الأمريكي"، وقال إننا "نقترب من حل وأعتقد أنكم سترون إعلان الرئيس قريبا."

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين لشبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية إن تيك توك "لا يمكن أن يبقى كما هو".

وقال منوشين، الذي يرأس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة ، إن تيك توك قيد المراجعة من قبل الهيئة المشتركة بين الوكالات ، والتي تبحث في تداعيات الصفقات الأجنبية الجارية على الأمن القومي.

وأكدت شركة مايكروسوفت أنها تجري محادثات لشراء تطبيق "تيك توك" لأربع من الدول المشاركة في المعلومات الاستخباراتية "فايف أيز" - الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وجاء في بيان عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت تقدر تماما أهمية معالجة مخاوف الرئيس" في إشارة فيما يبدو إلى تخزين البيانات وعمليات تسليمها المحتملة إلى بكين. وقالت مايكروسوفت إن بيانات المستخدمين سيتم الاحتفاظ بها في الولايات المتحدة.