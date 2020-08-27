رويترز: تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا

السلطات الصحية في فرنسا خلال نقل مصاب كورونا إلى ا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء اليوم الخميس، أنها سجلت 6111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا جديدا مقارنة بالرقم السابق (5429)، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مايو، وانتهاء الإغلاق.

وأفادت الوزارة الفرنسية بأن إجمالي الإصابات منذ بداية تفشي الوباء بلغت 259698 حالة.

وأضافت أن 4535 مرضى مصابون بـ"COVID-19" يقيمون حاليا في المستشفى، بما في ذلك 381 مريضا في وحدات العناية المركزة.

جدير بالذكر أن أكبر حصيلة سجلتها فرنسا منذ انتشار الفيروس هي 7578، وقد تم الإبلاغ عنها في 30 مارس الماضي.

ومنذ بداية الوباء توفي 30576 شخصا بسبب COVID-19، بزيادة 32 عن يوم الثلاثاء، علما أن السلطات لم تصدر إحصاءات عن الوضع في المستشفيات والوفيات يوم الأربعاء.