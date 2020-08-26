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العراق يؤكد حرصه على استمرار عمل بعثة حلف الناتو

05:59 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
العراق يؤكد حرصه على استمرار عمل بعثة حلف الناتو

قاسم الأعرجي

العراق - (أ ش أ)

أكد مسشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل بعثة حلف الناتو في العراق.

وقال بيان لمكتب الأعرجي لأوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن الأخير "استقبل بمكتبه، اليوم رئيسة بعثة حلف الناتو في العراق، اللواء جيني كارنيان والوفد المرافق لها، وشهد اللقاء استعراض دور بعثة الناتو في العراق، الذي بدأ عام 2018، وماقدّمته خلال عملها في العراق".

وأكد الأعرجي حرص الحكومة العراقية على استمرار عمل البعثة في العراق، وأهمية النتائج المتحققة لدعم كامل المنظومة الأمنية العراقية، للاستفادة من الخبرات الدولية، وبناء القدرات والتدريب، الى جانب تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.

وأشار إلى رغبة مستشارية الأمن الوطني العراقي عقد اجتماع يضم جميع ممثلي المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية مع بعثة الناتو، للخروج بورقة رسمية تتضمن المتطلبات التي ستقدّمها البعثة.

من جانبها أعربت رئيسة البعثة بحسب البيان عن استعدادها لتلبية متطلبات الجهات العراقية، وفق محددات مهمة البعثة التي تحرص بكل جهدها على دعم العراق في جميع المجالات.

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