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وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام ينفي تعرض رئيسه للتسمم

09:58 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام ينفي تعرض رئيسه للتسمم

محمد حمدان دقلو حميدتي

السودان - (أ ش أ)

نفى وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، ما تم تداوله عن تعرض رئيس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم.

وقال محمد حسن عثمان التعايشي، عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض، في بيان اليوم الثلاثاء: "نؤكد للجميع بأن رئيس وكل أعضاء الوفد بخير، ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل

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محمد حمدان دقلو مفاوضات السلام السودانية جنوب السودان حالة تسمم

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