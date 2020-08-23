ترامب: سنتخذ قرارا بشأن علاج مصابي كورونا بـ "بلازما المتعافين" قريبا
وكالات:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة جمعت عددا من عينات بلازما متعافين لعلاج مصابين بكورونا، لافتًا إلى أن بلاده تعمل على إزالة كل ما قد يؤخر التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي، الأحد، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أنه سيتخذ قرارًا قريبًا بفاعلية "بلازما المتعافين" لمعالجة مصابي كورونا.
وتابع ترامب "هيئة العلاج والدواء الأميركية أصدرت تفويضا لعلاج كورونا من بلازما المتعافين".
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