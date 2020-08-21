سفير روسيا لدى مالي يلتقي ممثلي العسكريين ويبحث توفير الأمن للسفارة

موسكو - (أ ش أ):

بحث السفير الروسي لدي مالي إيجور جروميكو، خلال لقائه، اليوم الجمعة، ممثلي العسكريين، الذين استولوا على السلطة في مالي، مسائل توفير الأمن للسفارة وموظفيها.

وقال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الروسية ليف ماتوشين، لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "التقى السفير مع ممثلي العسكريين، تم خلال اللقاء بحث مسألة توفير الأمن للسفارة وموظفيها".

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، يوم الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها، وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك، قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة، ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس، وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.