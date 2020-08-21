السراج يعرب عن شكره للسيسي على جهوده لإحلال السلام في ليبيا

طرابلس - (أ ش أ):

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده المبذولة لإحلال السلام في ليبيا.

وقال السراج في تدوينه على صفحته علي موقع تويتر اليوم الجمعة "أشكر السيد عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وكل الدول التى باركت ورحبت ببيان رئيس المجلس الرئاسي على جهودهم المبذولة لإحلال الأمن والسلام والاستقرار فى ليبيا".

وكان الرئيس السيسي قد أعرب عن ترحيبه – في وقت سابق اليوم - بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.