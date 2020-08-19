هولندا: لا يمكن لأوروبا قبول نتائج الانتخابات البيلاروسية

أمستردام- (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء هولندا، مارك روته، الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي بما في ذلك هولندا لا يمكن أن يقبل نتائج الانتخابات" التي جرت في بيلاروس.

وأضاف عبر تويتر: "في الاجتماع غير الرسمي للمجلس الأوروبي، سوف أدعو إلى عمل أوروبي حازم ومنسق".

ومن جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل إن زعماء دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون أفضل رد على أزمة بيلاروس.

وتابع: "رسالتنا واضحة. يتعين أن يتوقف العنف ويتعين بدء حوار سلمي وشامل. يجب أن تعكس قيادة بيلاروس إرادة الشعب".