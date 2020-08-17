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البرازيل تسجل 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفياة

12:38 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
البرازيل تسجل 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفياة

فيروس كورونا في البرازيل

ريو دي جانيرو - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية مساء اليوم الأحد، تسجيل 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و620 وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.
ذكرت صحيفة "تريبونا البرازيلية" على موقعها الإلكتروني، أن البرازيل سجلت حتى الآن ثلاثة ملايين و340 ألفًا و197 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ إجمالي وفياتها 107852 حالة وفاة، وشفاء نحو 2.43 مليون حالة.
وتحتل البرازيل حاليًا المركز الثاني بين دول العالم في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس بعد الولايات المتحدة.

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البرازيل ريو دي جانيرو فيروس كورونا

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