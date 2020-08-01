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إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون شخص

11:13 م السبت 01 أغسطس 2020
إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون شخص

كورونا في جنوب أفريقيا

(وكالات):

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز نصف مليون في جنوب أفريقيا، في حين اقترب إجمالي الإصابات في قارة أفريقيا من مليون حالة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن أكبر دولة صناعية في أفريقيا سجلت 10107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة، وذلك بعد أربعة أشهر من تأكيد ظهور أول إصابة في البلاد.

كورونا في جنوب أفريقيا فيروس كورونا كوفيد-19

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