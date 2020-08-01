إصابات كورونا في جنوب أفريقيا تتجاوز نصف مليون شخص

(وكالات):

قالت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز نصف مليون في جنوب أفريقيا، في حين اقترب إجمالي الإصابات في قارة أفريقيا من مليون حالة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة أن أكبر دولة صناعية في أفريقيا سجلت 10107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة، وذلك بعد أربعة أشهر من تأكيد ظهور أول إصابة في البلاد.