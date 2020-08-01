قرقاش: تصريح وزير الدفاع التركي "سقطة دبلوماسية" لبلاده

وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التصريح الاستفزازي الذي أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقطة دبلوماسية جديدة لبلاده.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. والعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

وكان خلوصي أكار، شن هجومًا على الإمارات، زعم خلاله أن الإمارات شنت أعمالاً مضرة لبلاده في سوريا وليبيا.