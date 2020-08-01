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قرقاش: تصريح وزير الدفاع التركي "سقطة دبلوماسية" لبلاده

10:35 ص السبت 01 أغسطس 2020
قرقاش: تصريح وزير الدفاع التركي "سقطة دبلوماسية" لبلاده

الدكتور أنور قرقاش

وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، اليوم السبت، إن التصريح الاستفزازي الذي أطلق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، سقطة دبلوماسية جديدة لبلاده.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. والعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان خلوصي أكار، شن هجومًا على الإمارات، زعم خلاله أن الإمارات شنت أعمالاً مضرة لبلاده في سوريا وليبيا.

أنور قرقاش وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تويتر

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